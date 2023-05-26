На матчи латвийской сборной в Тампере организован дополнительный авиарейс

На рейсе Рига-Тампере в 11 утра в субботу для пассажиров выделено 145 мест, а на обратном рейсе в понедельник, 29 мая, в 11:00 - 100 мест, так как сборная Латвии этим же рейсом вернётся в Ригу. Цена за каждый полёт - 200 евро.

По вопросам приобретения билетов следует обращаться в SIA KASA Travel, написав электронное письмо на адрес eva@kasatravel.com с копией на karlis@kasatravel.com, а также по телефону 200 870 02.

В четверг, 25 мая, мужская сборная Латвии по хоккею обыграла сборную Швеции в четвертьфинале чемпионата мира в Риге, впервые в истории выйдя в полуфинал. Латвия победила со счётом 3:1.

В полуфинале Латвии в субботу предстоит сразиться с Канадой, а борьба за медали развернётся в воскресенье.