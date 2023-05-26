Казахстан официально лишился чемпионата мира по хоккею

Конкурентом Германии за право принять мировое первенство был Казахстан. По итогам голосования заявка Германии получила 102 голоса, что составляет 75 процентов. За заявку Казахстана свои голоса отдали 34 человека или 25 процентов. Также ранее одним из претендентов была Норвегия, которая отозвала свою заявку в январе.

В следующем году чемпионат мира пройдёт в Чехии, в 2025-м - в Дании и Швеции, в 2026-м - в Швейцарии.

Нынешний чемпионат мира проходит в Финляндии и Латвии. В полуфиналах 27 мая сыграют Канада - Латвия и США - Германия. Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.