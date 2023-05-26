Под Вентспилсом найдены велосипед и рюкзак. Полиция комментирует

В пятницу, 26 мая, пользователь социальных сетей Кристс сообщил, что у шоссе Вентспилс - Лиепая он нашел велосипед с висящим на нем рюкзаком. Apollo.lv связался как с человеком, нашедшим велосипед, так и с Государственной полицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Кристс рассказал Apollo.lv, что связался с Государственной полицией.
Государственная полиция сообщила, что получила информацию о найденном имуществе в Вентспилсском крае.
Хозяина вещей на месте не оказалось, поэтому имущество было доставлено в отделение Государственной полиции в Кулдиге. Полиция призывает - если вы узнали свои вещи, то свяжитесь с полицией по телефону 110.
В таких случаях, при обнаружении чужого имущества, необходимо поставить в известность полицию, что и было сделано.
Изначально сотрудники правоохранительных органов сами заметили пост о найденном имуществе в Facebook и выехали на место происшествия, а по дороге получили заявление от человека о том, что он нашел эти вещи.
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