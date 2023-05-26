Под Вентспилсом найдены велосипед и рюкзак. Полиция комментирует

Кристс рассказал Apollo.lv, что связался с Государственной полицией.

Государственная полиция сообщила, что получила информацию о найденном имуществе в Вентспилсском крае.

Хозяина вещей на месте не оказалось, поэтому имущество было доставлено в отделение Государственной полиции в Кулдиге. Полиция призывает - если вы узнали свои вещи, то свяжитесь с полицией по телефону 110.

В таких случаях, при обнаружении чужого имущества, необходимо поставить в известность полицию, что и было сделано.

Изначально сотрудники правоохранительных органов сами заметили пост о найденном имуществе в Facebook и выехали на место происшествия, а по дороге получили заявление от человека о том, что он нашел эти вещи.