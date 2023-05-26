Лидера группы "Би-2" и еще восемь человек объявили "иноагентами" в России

1 декабря 2022 года, когда был опубликован новый объединенный реестр "иноагентов", в нем было 493 строки. С тех пор в него внесли больше сотни физлиц и организаций - сейчас в нем 607 строк.

Ранее в этом месяце депутаты предложили добавить в закон об "иностранных агентах" понятие "третьи лица". Если о таких людях поступит сообщение, что они "своими действиями или бездействием" помогают "иноагенту" нарушать закон, то им придет предупреждение о нарушении, которое необходимо исправить в течение месяца, говорится в поправке, которая опубликована в базе Госдумы.

"Для "иноагентов" существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу "иноагента" без соответствующей маркировки - также будет предупреждение", - рассказывал глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Штрафы за неисполнение закона депутаты предлагают установить в размере до 50 тыс. рублей для граждан и до 300 тыс. рублей для организаций.

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