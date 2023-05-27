Первый в жизни полуфинал: латвийские хоккеисты против титулованной Канады

Сборная Латвии по хоккею сотворила сенсацию и впервые в своей истории вышла в полуфинал чемпионата мира. Но это ещё не всё... Впереди ещё две игры, первая из которых сегодня против хоккейной державы - Канады. Матч пройдёт в Тампере и начнётся в 14:20 по латвийскому времени.
Сборная Латвии в 1/4 финала обыграла команду Швеции со счётом 3:1, впервые в своей истории завоевав путёвку в полуфинал чемпионата мира.
Тем временем Канада, которая на этом турнире выступает с далеко не самым сильным составом, в четвертьфинальном матче в Тампере обыграла действующего чемпиона мира Финляндию со счётом 4:1.
Латвия и Канада уже встречались на этом чемпионате мира - 12 мая канадские хоккеисты в "Арене Рига" отпраздновали убедительную победу со счётом 6:0 в первом матче группового турнира. После этого подопечные Харийса Витолиньша значительно улучшили свои показатели и на данный момент имеют серию из шести побед подряд.
На бумаге Канада является фаворитом в предстоящей игре, но то, что написано на бумаге, не всегда воплощается в жизнь. Сборная Латвии доказала это, находясь в статусе аутсайдера против Чехии, Швейцарии, а также Швеции.
Предыдущие два матча между Латвией и Канадой были ожесточёнными. На чемпионате мира 2018 года в Дании канадцы выиграли только в дополнительное время (2:1), а два года назад в Риге в первой игре чемпионата мира Латвия победила будущих чемпионов со счётом 2:0 благодаря голам Микса Индрашиса и Оскара Батни.
"Аппетит приходит во время еды. Мы видим, что можем обыграть Швейцарию, видим, что можем обыграть шведов и чехов. Придёт другой тип команды и будет другая ответственность, но в то же время - в игре 60 минут и она начинается с 0:0. Я думаю, что в этот момент выигрывает команда, а не отдельный игрок", - сказал тренер Витолиньш.
Лучшим бомбардиром в составе сборной Канады на этом турнире является защитник Маккензи Уигер, на счету которого три гола и семь результативных передач в восьми играх. Лоусон Крауз забросил пять шайб и один раз отдал голевую передачу своему партнёру.
Рудолф Балцерс - самый результативный бомбардир сборной Латвии, забивший один гол и сделавший семь передач. Родриго Аболс забил пять голов и сделал две результативные передачи, Рихард Букарт также набрал 7 (3+4) очков.
"У нас очень хорошая команда, все готовы бороться за каждую шайбу. Хоккей состоит из нескольких нюансов, например, победа в единоборствах, блокировании чужих бросков и собственных бросков по воротам в надежде, что, может быть, шайба залетит. Вот как мы строим нашу игру", - сказал один из лидеров сборной вратарь Артур Шилов.
Шилов был в воротах сборной Латвии во всех играх турнира, пропуская в среднем 2 шайбы и отражая 92,59% бросков.
В другом полуфинале немцы сыграют с американцами, а значит нас ждёт уникальное достижение. В последний раз Германия добиралась до финала ЧМ в 1930 году, США - в 1934-м.
Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!