Первый в жизни полуфинал: латвийские хоккеисты против титулованной Канады

Харийс Витолиньш Фото: Latvijas Hokeja federācija

"Аппетит приходит во время еды. Мы видим, что можем обыграть Швейцарию, видим, что можем обыграть шведов и чехов. Придёт другой тип команды и будет другая ответственность, но в то же время - в игре 60 минут и она начинается с 0:0. Я думаю, что в этот момент выигрывает команда, а не отдельный игрок", - сказал тренер Витолиньш.

Лучшим бомбардиром в составе сборной Канады на этом турнире является защитник Маккензи Уигер, на счету которого три гола и семь результативных передач в восьми играх. Лоусон Крауз забросил пять шайб и один раз отдал голевую передачу своему партнёру.

Рудолф Балцерс - самый результативный бомбардир сборной Латвии, забивший один гол и сделавший семь передач. Родриго Аболс забил пять голов и сделал две результативные передачи, Рихард Букарт также набрал 7 (3+4) очков.

"У нас очень хорошая команда, все готовы бороться за каждую шайбу. Хоккей состоит из нескольких нюансов, например, победа в единоборствах, блокировании чужих бросков и собственных бросков по воротам в надежде, что, может быть, шайба залетит. Вот как мы строим нашу игру", - сказал один из лидеров сборной вратарь Артур Шилов.

Шилов был в воротах сборной Латвии во всех играх турнира, пропуская в среднем 2 шайбы и отражая 92,59% бросков.

В другом полуфинале немцы сыграют с американцами, а значит нас ждёт уникальное достижение. В последний раз Германия добиралась до финала ЧМ в 1930 году, США - в 1934-м.

Турнир завершится играми за медали в воскресенье, 28 мая.