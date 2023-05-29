ВИДЕО ⟩ Безголевое рижское дерби и четвёртое поражение "Лиепаи"

Двумя голами в составе "Тукумса" отметился Роберт Мелькис, ещё один гол на счету Артура Кранцманиса. У гостей точные удары на свой счёт записали Денис Ракель и Евгений Минин.

В заключительном матче 15-го тура "Ауда" на своём поле победила "Метту" - 3:1. Хозяева вышли вперёд на 45-й минуте после гола Абиодуна Огуннийи. На 75-й минуте минуте Джона Аттукейе удвоил преимущество хозяев, но три минуты спустя Владислав Фёдоров вновь сократил отставание "Метты" до одного мяча.

В 16-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 30 мая - 1 июня, RFS на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Валмиера" - с "Меттой", "Рига" - с "Супер Новой", "Лиепая" - с "Тукумсом", а "Ауда" - с "Елгавой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv