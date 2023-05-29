ВИДЕО ⟩ Безголевое рижское дерби и четвёртое поражение "Лиепаи"

Главным событием 15-го тура чемпионата Латвии по футболу стал матч между RFS и "Ригой" - лидерами турнирной таблицы.
Главным событием 15-го тура чемпионата Латвии по футболу стал матч между RFS и "Ригой" - лидерами турнирной таблицы.
15-й тур чемпионата Латвии по футболу начался очень результативно - "Даугавпилс" у себя дома обыграл "Елгаву" со счётом 5:2.
Дублем в составе хозяев отметились Валерий Афанасьев и Исмаэль Диоманде, ещё один гол забил 17-летний Милан Тихонович. "Елгава" ответила голами Виктора Осуагву и Дависа Марциса Валмиерса.
Отметим, что на посту главного тренера "Елгавы" в этом матче дебютировал словацкий специались Йозеф Шкрлик.
В центральном матче 15-го тура лидеры чемпионата RFS и "Рига" голов забить не смогли - 0:0.
"Валмиера" нанесла "Лиепае" четвёртое поражение подряд - 2:1.
Уже на 4-й минуте лиепайчане остались вдесятером после удаления Яниса Краутманиса за грубое нарушение правил против Максима Тонишева. Несмотря на это, именно "Лиепая" первой открыла счёт - на 41-й минуте Анри Станич забил в ворота "Валмиеры". На 55-й минуте Густаво Соуза восстановил равновесие на табло, а на 80-й минуте Хуан Пеньялоса принёс победу гостям.
В другом субботнем матче "Тукумс" на своём поле обыграл "Супер Нову" (3:2), что позволило команде отдалится от последней строчки в турнирной таблице.
Двумя голами в составе "Тукумса" отметился Роберт Мелькис, ещё один гол на счету Артура Кранцманиса. У гостей точные удары на свой счёт записали Денис Ракель и Евгений Минин.
В заключительном матче 15-го тура "Ауда" на своём поле победила "Метту" - 3:1. Хозяева вышли вперёд на 45-й минуте после гола Абиодуна Огуннийи. На 75-й минуте минуте Джона Аттукейе удвоил преимущество хозяев, но три минуты спустя Владислав Фёдоров вновь сократил отставание "Метты" до одного мяча.
В 16-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 30 мая - 1 июня, RFS на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Валмиера" - с "Меттой", "Рига" - с "Супер Новой", "Лиепая" - с "Тукумсом", а "Ауда" - с "Елгавой".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:
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