Фото и видео ⟩ В Роговке началась масштабная операция Bezvests.lv по поиску пропавшей Юстине

Организация обратилась к общественности за поддержкой в поисковой операции. Необходимо 1500 ответственных и целеустремленных людей, которые готовы посвятить свое время и силы, чтобы найти девочку в регионе, где она может находиться, - в селе Роговка Наутренской волости Резекненского края.

Во время операции планируется повторно обыскать осмотренные ранее места, а также новые территории.

Организация ранее пояснила, что от участников операции ожидают серьезного отношения к цели миссии, а также готовности подчиняться указаниями организаторов. Впервые обязательным требованием для участия в поисках является установленное приложение Bezvests, кроме того, необходим доступ в интернет. Это приложение особенно тем, что оно рисует карту - отмечает зоны, которые обошли добровольцы. В то же время при помощи этого приложения штаб может координировать действия добровольцев.

Ранее основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский указал, что это самая массовая поисковая операция за 14 лет существования организации.

Напомним, семилетняя Юстине пропала 5 мая. В последний раз девочку видели в Роговке Наутренской волости Резекненского края.