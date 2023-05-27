Уступив Канаде, Латвия продолжает борьбу за бронзу

Сборная Латвии в упорной борьбе проиграла Канаде в полуфинале чемпионата мира по хоккею.
Матч прошёл на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился победой сборной Канады со счётом 4:2 (0:1, 1:1, 3:0).
Счёт на 9-й минуте матча открыл 19-летний Данс Лочмелис, который оказался первым на добивании после броска Кристапа Зиле от синей линии. После этого канадцы активизировались и пытались исправить положение - сначала Артур Шилов спас сборную, прижав шайбу ко льду в нескольких сантиметрах от линии ворот. Вскоре канадцы проверили на прочность штангу латвийских ворот. Несмотря на натиск со стороны соперника, подопечным Харийса Витолиньша удалось выстоять и уйти на перерыв при комфортном счёте - 1:0.
Во втором периоде канадцы продолжали больше владеть инициативой и на 16-й минуте их преимущество воплотилось в гол - североамериканцы убежали в контратаку, шайба при помощи рикошета оказалась у Сэмюэла Бле, который нанёс точный бросок в дальний угол ворот.
Ничейный счёт на табло горел около минуты, после чего сборная Латвии вновь вышла вперёд - Рудолф Балцерс обокрал соперника у синей линии, по пути к воротам обыграл Маккензи Уигера и точно бросил по воротам из левого круга вбрасывания. Для 26-летнего лиепайчанина этот гол стал вторым на турнире.
Отметим также, что во втором периоде игра стала более грязной и хоккеисты ни раз провоцировали друг друга на грубости. За 20 минут канадцы заработали шесть удалений, а латвийские хоккеисты пять раз отправлялись на скамейку штрафников.
Канадцы вновь сравняли счёт уже на 45-й секунде третьего периода, при чём сделали это при большой доли везения - Джек Куинн практически с нулевого угла бросил по воротам, шайба угодила в голову Шилову и отрикошетила в ворота.
На 10-й минуте третьего периода канадцы впервые в матче вышли вперёд - 18-летний Адам Фантилли уверенно обыграл Ральфа Фрейбергса и оставил не у дел Шилова. Этот гол стал первым для канадца на ЧМ-2023.
Окончательный счёт на последней минуте матча установил Скотт Лоутон, который воспользовался ошибкой Лочмелиса, перехватил шайбу и сразу же отправил её в пустые ворота сборной Латвии.
Таким образом, сборная Латвии не смогла пробиться в финал чемпионата мира, но на этом турнир для подопечных Витолиньша не заканчивается - 28 мая сборную Латвии ждёт матч за бронзовые медали с Германией или США, которые сыграют друг с другом сегодня в 18:20.
Канадцы в четвёртый раз подряд вышли в финал чемпионата мира - на их счету одно золото (2021) и два серебра (2019, 2022).
Матч за третье место состоится в воскресенье в 15:20, а финал - в тот же день в 20:20.
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