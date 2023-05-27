Уступив Канаде, Латвия продолжает борьбу за бронзу

Отметим также, что во втором периоде игра стала более грязной и хоккеисты ни раз провоцировали друг друга на грубости. За 20 минут канадцы заработали шесть удалений, а латвийские хоккеисты пять раз отправлялись на скамейку штрафников.

Канадцы вновь сравняли счёт уже на 45-й секунде третьего периода, при чём сделали это при большой доли везения - Джек Куинн практически с нулевого угла бросил по воротам, шайба угодила в голову Шилову и отрикошетила в ворота.

На 10-й минуте третьего периода канадцы впервые в матче вышли вперёд - 18-летний Адам Фантилли уверенно обыграл Ральфа Фрейбергса и оставил не у дел Шилова. Этот гол стал первым для канадца на ЧМ-2023.

Окончательный счёт на последней минуте матча установил Скотт Лоутон, который воспользовался ошибкой Лочмелиса, перехватил шайбу и сразу же отправил её в пустые ворота сборной Латвии.

Таким образом, сборная Латвии не смогла пробиться в финал чемпионата мира, но на этом турнир для подопечных Витолиньша не заканчивается - 28 мая сборную Латвии ждёт матч за бронзовые медали с Германией или США, которые сыграют друг с другом сегодня в 18:20.

Канадцы в четвёртый раз подряд вышли в финал чемпионата мира - на их счету одно золото (2021) и два серебра (2019, 2022).

Матч за третье место состоится в воскресенье в 15:20, а финал - в тот же день в 20:20.