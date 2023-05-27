Определился соперник сборной Латвии в матче за бронзу ЧМ-2023

Матч прошёл на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился победой немцев в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 0:1, 1:0, 1:0).

Уже к 4-й минуте матча США повели со счётом 2:0 - сначала Алекс Так открыл счёт, а вскоре Рокко Гримальди ворвался на свободное пространство и мощно бросил в ближнюю девятку. Немцы ещё до перерыва сумели сравнять счёт благодаря голам Фредерика Тиффельса и Максимилиана Шубера.

В середине второго периода Майки Эйссимонт вновь вывел сборную США вперёд, но за полторы минуты до финальной сирены счёт в матче сравнял Марцель Нёбельс. Победу сборной Германии принёс точный бросок Тиффельса в овертайме.

Таким образом, в финале чемпионата мира сборная Германии сыграет с Канадой. Матч пройдёт в воскресенье, 28 мая, в 20:20 по латвийскому времени.

В последний раз Германия добиралась до финала ЧМ в 1930 году.

Сборная США сыграет в матче за бронзовые медали, где ей предстоит скрестить клюшки с командой Латвии (28 мая в 15:20). За ходом этого поединка можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции RUS TVNET.