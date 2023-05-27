Rīgas satiksme организует специальные рейсы 22-го автобуса для возвращающихся из Тампере

В свою очередь, в ночь с воскресенья, 28 мая, на понедельник, 29 мая, Rīgas satiksme организует дополнительные автобусы 22-го маршрута, которые будут подогнаны к полетам, обеспеченным авиакомпанией airBaltic из Тампере.

В этих рейсах также будет необходимо зарегистрировать поездку и приобрести э-талон или билет. Стоимость билета на 90 минут составляет 1,5 евро.

Уже сообщалось, что сборная Латвии по хоккею впервые в истории играла в полуфинале чемпионата мира, в субботу в Тампере со счетом 2:4 (1:0, 1:1, 0:3) проиграв команде Канады,

Таким образом, сборная Латвии не смогла пробиться в финал чемпионата мира, но на этом турнир для подопечных Витолиньша не заканчивается - 28 мая сборную Латвии ждёт матч за бронзовые медали с Германией или США.