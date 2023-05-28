Тренер Латвии о судьях матча с Канадой: "Надеюсь, они больше не будут работать"

Напомним, в полуфинале чемпионата мира сборная Латвии потерпела поражение от команды Канады со счётом 2:4. На встрече работали финн Мико Каукокари и американец Шон Макфарлейн.

"Мне тяжело рассказать обо всех моих чувствах. Конечно, я разочарован. Вряд ли кто-то думал, что у нас есть шанс против великой Канады. Однако мы вели 2:1 и проиграли. Потом была эта парочка судей. Я надеюсь, что они больше не будут работать на этом турнире", - приводит слова Нуммелина Iltalehti.

"Матч за третье место? Не думаю, что у нас возникнут проблемы с мотивацией в этой игре. Матч с Канадой всех разочаровал, но давайте оставим его", - добавил Нуммелин.

Американского арбитра раскритиковал также нападающий сборной Латвии Родриго Аболс. "Всегда говорят, что канадцы большие и сильные, но сегодня они пытались проделывать различные трюки. Очень удивлюсь, если этот американский судья вновь будет работать на нашей игре. Уже два года мы не видим с его стороны никакого уважения", - сказал форвард сборной Латвии.

В прошлом году Макфарлейн работал на трёх матчах сборной Латвии. Дважды команда проиграла - Финляндии и Чехии. И выиграла у Великобритании. В этом году Макфарлейн обслужил четыре матча Латвии - со Швецией, Канадой, Казахстаном и Швейцарией.

Сборная Латвии не смогла пробиться в финал чемпионата мира, но на этом турнир для подопечных Харийса Витолиньша не заканчивается - 28 мая сборную Латвии ждёт матч за бронзовые медали с командой США. Матч за третье место состоится в воскресенье в 15:20.