Более 1500 экоактивистов были задержаны на акции в Гааге

В Германии у экоактивистов-радикалов прошли обыски

Между тем в Германии генеральная прокуратура Мюнхена, а также баварское центральное управление по борьбе с экстремизмом и терроризмом (ZET) в конце мая начали предварительное расследование в отношении движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) по подозрению в уголовных преступлениях. Ранее это движение объединялось в альянс с Extinction Rebellion и Fridays for Future в попытке блокады немецкой деревни Лютцерат с целью предотвратить разработку полезных ископаемых в регионе. Противостояние в деревне закончилось столкновениями с полицией, но не изменило решения местных властей.

Немецким экоактивистам вменяют в вину организацию кампании по сбору средств для финансирования "дальнейших преступлений", сумма пожертвований по итогам которой составила не менее 1,4 млн евро. Большая часть этих денег была израсходована "для совершения дальнейших преступлений", указывают правоохранители. В связи с этим в различных землях Германии прошли обыски на связанных с движением объектах, а также арестованы счета и имущество.

Большинство немцев при этом негативно относятся к акциям "Последнего поколения" - движение получило широкую известность из-за атак на произведения искусства в музеях, а также того, что его участники приклеивали себя к дорожному полотну, блокируя тем самым движение транспорта на улицах. Лишь семь процентов опрошенных немцев посчитали, что такие действия помогают защите экологии, а 86 процентов уверены в обратном.