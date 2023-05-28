Матч за третье место. Сможет ли сборная Латвии взять медали ЧМ?

Матч за третье место пройдёт на стадионе "Нокиа Арена" в 15:20, а финал чемпионата мира между Канадой и Германией начнётся в 20:20. Обе игры покажет LTV7.

В полуфинале в субботу Латвия уступила Канаде со счётом 2:4, а США в овертайме уступили Германии со счётом 3:4.

Галерея: Полуфинал ЧМ по хоккею: Латвия - Канада

Латвийские хоккеисты впервые в своей истории вышли в полуфинал после победы над Швецией со счётом 3:1 в "Арене Рига". На следующий день утром сборная Латвии прибыла в Тампере, где в субботу её в "Нокиа Арене" поддержали несколько тысяч болельщиков.

Сборная Латвии начала чемпионат с двух поражений, уступив Канаде (0:6) и Словакии (1:2), затем в дополнительное время обыграла чехов (4:3), а также Норвегию (2:1), Словению (3:2), Казахстан (7:0) и Швейцарию (4:3 ОТ). Победа над Швейцарией позволила занять третье место в группе "В".

Хоккеисты США выиграли все игры в подгруппе, потеряв очки только в последней, так как матч завершился в дополнительное время. Американцы обыграли Финляндию (4:1), Венгрию (7:1), Германию (3:2), Австрию (4:1), Данию (3:0), Францию ​​(9:0) и Швецию (4:3). В четвертьфинале были обыграны чехи (3:0).

Сборные Латвии и США встречались на чемпионатах мира 15 раз, три из которых выиграли латвийские хоккеисты. Последний раз это удавалось сделать девять лет назад, но следующие четыре игры между сборными выиграли хоккеисты США, включая прошлогодний чемпионат (4:1).

С семью точными бросками лучшим бомбардиром сборной США на этом чемпионате является Каттер Готье. Больше всего очков (5+7) набрал Рокко Гримальди, выступавший в этом сезоне в АХЛ.