По данным местной полиции, в пожаре погиб 11-летний Альберт Умбетьяров. Это был не несчастный случай, а хладнокровное убийство.

"Они избили его почти до потери сознания, затем облили бензином и заперли в сарае, который подожгли", - рассказал один из очевидцев.

О трагическом событии взрослым сообщили двое детей шести и семи лет. Первым отреагировал отец одного из их детей. "Он позвонил мне в слезах в семь часов вечера и сказал: "Мой друг сгорел заживо в сарае", - вспоминает он.

"Я пошел туда и увидел пламя. В тот момент уже некого было спасать", - продолжил отец очевидца.

Несколько взрослых попытались выломать дверь сарая лопатами и добраться до ребенка, но, к сожалению, было слишком поздно.

11 Year Old Judo Star, Albert Umbetyarov Burnt To Death By Envious Teammates.



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Supreme Court | INEC | Tinubu | Shettima | AMVCA | At 22 | BVAS | Buhari | Innoson | Google | Dantata | Lagos | Tife | Sanwo Olu | Jamie Foxx | Ondo | John Wick pic.twitter.com/0gjO0TVviA — Standard Nigeria🌍🌎🗞️🗞️ (@standard_ngr) May 22, 2023

"Он был умен и очень миролюбив. Он и мухи не обидел", - рассказал тренер погибшего Александр Тванба.

Между тем, по словам председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, дети не только заперли Умбетьярова в сарае, но и заколотили дверь, чтобы он не смог выбраться. На мальчика напали двое старших ребят, одному из которых было 13, а другому 15 лет. Якобы причиной нападения стала зависть к успехам Умбетьярова.