БРОНЗА! Сборная Латвии стала третьей на чемпионате мира!

Матч прошёл на стадионе "Нокиа Арена" в Тампере и завершился победой сборной Латвии в дополнительное время со счётом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0).

В первом периоде обе сборные продемонстрировали интересный хоккей и сумели порадовать зрителей четырьмя заброшенными шайбами. На 8-й минуте сборную Латвии вывел вперёд Роберт Букартс, который оказался у дальней штанги в момент передачи своего брата Рихарда.

Американцам потребовалось всего две минуты, чтобы восстановить равновесие на табло - Рокко Гримальди оказался в нужное время в нужном месте и легко отправил шайбу в угол ворота Артура Шилова.

На 17-й минуте сборная Латвии во второй раз в этом матче повела в счёте - Рихард Букартс на скорости прорвался к воротам, но приблизившись к вратарю нанести бросок не смог, а находившийся рядом Янис Якс сумел на добивании затолкать шайбу за линию ворот. На последней минуте второго периода Гримальди нанёс точный бросок из левого круга вбрасывания и не оставил шансов Шилову, оформив дубль.