Видео ⟩ Двойная радость - во время матча за бронзу латвийский фанат сделал предложение даме сердца

Во время матча чемпионата мира по хоккею за бронзовые медали между сборными Латвии и США еще до финальной сирены произошёл очень красивый момент.
Латвия в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) обыграла сборную США.
Однако ещё до броска Кристиана Рубина, который принёс бронзу сборной Латвии, в Тампере на большом экране "Нокиа Арена" присутствующие смогли увидеть красивый момент - латвийский фанат сделал предложение своей даме сердца и услышал заветное "да".
She said YES!💍❤️ #USALAT #IIHFWorlds @lhf_lv pic.twitter.com/0MhuklZ710— IIHF (@IIHFHockey) May 28, 2023
Напомним, в рядах сборной Латвии в этом матче двумя заброшенными шайбами отметился Рубин, а еще по одному точному броску сделали Янис Якс и Роберт Букартс.
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