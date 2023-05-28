Видео ⟩ Двойная радость - во время матча за бронзу латвийский фанат сделал предложение даме сердца

Латвия в овертайме со счётом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) обыграла сборную США.

Однако ещё до броска Кристиана Рубина, который принёс бронзу сборной Латвии, в Тампере на большом экране "Нокиа Арена" присутствующие смогли увидеть красивый момент - латвийский фанат сделал предложение своей даме сердца и услышал заветное "да".

Напомним, в рядах сборной Латвии в этом матче двумя заброшенными шайбами отметился Рубин, а еще по одному точному броску сделали Янис Якс и Роберт Букартс.