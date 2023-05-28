Канада - чемпион мира по хоккею 2023 года

В финальном матче, который прошёл на стадионе "Нокиа-Арена" в Тампере, сборная Канады обыграла команду Германии со счётом 5:2 (1:1, 1:1, 3:0).

На 8-й минуте первого периода Джон-Джейсон Петерка открыл счёт в матче, но спустя три минуты и три секунды сборная Канады восстановила равенство в счёте - отличился форвард Сэмми Бле.

На 14-й минуте второго периода Даниэль Фишбух во второй раз в матче вывел сборную Германии вперёд, но 4 минуты спустя Лоусон Круз реализовал большинство, сделав счёт 2:2. В третьем периоде Сэмми Бле, Тайлер Тоффоли и Скотт Лотон ещё трижды поразили ворота сборной Германии.

Ранее сборная Латвии впервые в истории выиграла медаль чемпионата мира по хоккею. Команда тренера Харийса Витолиньша победила сборную США (4:3 ОТ) в матче за 3-е место ЧМ-2023 и выиграла бронзовые медали.

Это золото стало для канадцев 28-м в истории. Сборная Канады опередила сборные СССР (22 раза) и России (5 раз) по числу выигранных чемпионатов мира.

Немцы в третий раз в истории (с учётом выступления команды ФРГ на ЧМ-1953) стали серебряными призёрами мирового первенства.

Чемпионат мира 2024 года пройдёт в чешских городах Прага и Острава.