Жители сообщили о "странных вибрациях" в Киеве; это было не землетрясение

Некоторые жители Киева и его округи сообщили о странных вибрациях прошлой ночью. Перепугавшиеся украинцы сообщали, что это могло быть землетрясение. Однако причины, похоже, совсем другие и связаны они с планируемым контрнаступлением, сообщает УНИАН.
Главный центр специального контроля, осуществляющий сейсмический мониторинг Украины, не сообщал о сейсмических толчках на территории столицы и в области.
Информацию о возможном землетрясении отверг и мэр Киева Виталий Кличко. Он допускает, что вибрации могли быть вызваны тяжелой техникой.
"Это оружие идет к фронту. Довольно мощное. И может быть вибрация связана с этим", - заявил Кличко в ходе телемарафона.
Около месяца назад - 27 апреля - в Украине действительно произошло землетрясение. Сейсмическая активность была зарегистрирована в семи километрах на запад от города Яремче в Ивано-Франковской области, магнитуда составляла 2,2 по шкале Рихтера.
При этом Главный центр специального контроля сообщил, что землетрясение было зарегистрировано и в пятницу, 26 мая, в 21:40 примерно в 20 километрах к западу от Полтавы. Отмечается, что землетрясение "едва ощущалось".
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