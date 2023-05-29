Шилов признан самым ценным игроком чемпионата мира по хоккею

В 10 матчах турнира на счету 22-летнего вратаря "Ванкувера" семь побед с 92,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,20.

Шилов стал пятым вратарём, получившим титул MVP чемпионата мира после Денниса Эндраса (Германия, 2010 г.), Виктора Фаста (Швеция, 2011 г.), Пекки Ринне (Финляндия, 2014 г.) и Юхи Олкинуоры (Финляндия, 2022 г.).

Шилов также вошёл в символическую пятерку турнира, став лучшим голкипером турнира. Лучшим защитником стал канадский хоккеист Маккензи Уигер, а приз лучшему нападающему получил форвард сборной Германии Джон-Джейсон Петерка.

Напомним, сборная Латвии стала бронзовым призёром чемпионата мира - 2023, обыграв в матче за третье место национальную команду США со счётом 4:3 ОТ. Чемпионом мира стала сборная Канады, которая в финале победила Германию (5:2).

Следующий чемпионат мира по хоккею состоится с 10 по 26 мая 2024 года в чешских городах Прага и Острава.