Остапенко с уверенной победы стартовала на "Ролан Гаррос"

17-я ракетка мира Алёна Остапенко на старте "Ролан Гаррос" переиграла чешку Терезу Мартинцову, занимающую 93-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 7:5.

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 45 минут. Остапенко два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Мартинцовой один эйс, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Счёт в личных встречах стал 1:1.

Отметим, что во втором сете Остапенко проигрывала со счётом 1:5, но сумела перевернуть ход матча.

В следующем раунде турнира в Париже Остапенко сразится с представительницей США Пейтон Стернс, которая взяла верх над чешкой Катержиной Синяковой - 7:6 (9:7), 6:2.

Общий призовой фонд "Ролан Гаррос" составил 49,6 миллиона евро. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.