Ане Бю Фарстад - самая сексуальная конькобежка Норвегии

23-летняя Фарстад - призёр юношеской Олимпиады и взрослого чемпионата Европы. Норвежка мечтает попасть на Олимпийские игры - 2026, которые пройдут в Италии.

"Я зарабатываю ноль крон за конькобежный спорт", - рассказала она норвежскому телеканалу tv2.

Фарстад ничего не зарабатывает спортом, однако любит кататься на коньках, поэтому ей пришлось искать другие способы заработка.

В Instagram за конькобежкой следят более 250 тысяч человек, в TikTok у неё более 160 тысяч поклонников. Им норвежка рассказывает о своих спортивных буднях, отдыхе и просто делится красивыми снимками.

Помимо спорта Фарстад посвящает своё время собственному бренду одежды для активного отдыха CASPARA, где она выступает не только основателем, но и моделью, что логично.

В социальных сетях спортсменка часто демонстрирует своё тело, но её не вдохновляет мысль о том, что она будет делать аккаунт исключительно на своей внешности.