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Видео ⟩ Как на победный гол сборной Латвии отреагировали комментаторы 12 стран

rus.tvnet.lv
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Фото: AFP/SCANPIX

В Интернете появилось видео, на котором собраны реакции комментаторов из 12 стран в момент, когда сборная Латвии завоевала бронзовую медаль чемпионата мира.

В воскресенье, 29 мая, сборная Латвии обыграла хоккеистов США со счетом 4:3 в дополнительное время, завоевав первую в своей истории бронзовую медаль.

Кристиан Рубинс забил победный гол в овертайме после передачи Каспара Даугавиньша. Этот момент навсегда останется в хоккейном фольклоре Латвии.

В опубликованном видео можно услышать реакцию на этот исторический момент от комментаторов из 12 стран. Ролик начинается с эмоциональной реакции латвийских комментаторов Герберта Васильева и Лотара Зариньша.

Видео: Реакция комментаторов из 12 стран на победный гол сборной Латвии по хоккею

Видео также включает реакцию финских, шведских, литовских, эстонских, канадских, датских, чешских, австрийских, словацких, словенских и немецких комментаторов.

Благодаря этому историческому успеху Латвия поднялась на 10-е место в рейтинге IIHF.

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