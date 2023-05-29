Видео ⟩ Как на победный гол сборной Латвии отреагировали комментаторы 12 стран

В воскресенье, 29 мая, сборная Латвии обыграла хоккеистов США со счетом 4:3 в дополнительное время, завоевав первую в своей истории бронзовую медаль.

Кристиан Рубинс забил победный гол в овертайме после передачи Каспара Даугавиньша. Этот момент навсегда останется в хоккейном фольклоре Латвии.

В опубликованном видео можно услышать реакцию на этот исторический момент от комментаторов из 12 стран. Ролик начинается с эмоциональной реакции латвийских комментаторов Герберта Васильева и Лотара Зариньша.

Видео: Реакция комментаторов из 12 стран на победный гол сборной Латвии по хоккею

Видео также включает реакцию финских, шведских, литовских, эстонских, канадских, датских, чешских, австрийских, словацких, словенских и немецких комментаторов.

Благодаря этому историческому успеху Латвия поднялась на 10-е место в рейтинге IIHF.