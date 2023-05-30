Определились 8 хоккейных сборных, которые гарантировали себе участие в Олимпиаде-2026

Это: Финляндия, Канада, Швеция, США, Чехия, Швейцария, Германия, а также Италия, которая гарантировала себе участие в турнире как хозяйка соревнований.

Согласно правилам отбора на Олимпийские игры, лучшие команды согласно рейтингу Международной федерации хоккея (IIHF) 2023 года получают восемь путёвок на Олимпийские игры, сообщает Sport.sk. Этот рейтинг создан по результатам четырёх последних чемпионатов мира и зимних Олимпийских игр.

Команда, которая окажется на девятой позиции в рейтинге, также гарантирует себе место на Олимпийских играх, но при условии, что Россия не будет допущена к соревнованиям. Решение IIHF по этому вопросу ожидается в марте следующего года. Девятое место по текущим результатам заняла бы Словакия.

Три места на Олимпийские игры 2026 года будут разыграны в отборочных турнирах. Согласно рейтингу IIHF, хозяевами трёх квалификационных турниров станут Словакия, Латвия и Дания. Если Словакия выйдет на Олимпийские игры без участия в отборочном турнире, тогда один из отборочных турниров пройдёт в Норвегии.

Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.