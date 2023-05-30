"Это не приоритет": полиция Финляндии комментирует жалобу на сборную Латвии

На джерси сборной Латвии в этом году была видна реклама спортивного бара Olybet. У зарегистрированной в Эстонии букмекерской конторы в Таллинне есть ресторан с таким же названием, а на домашней странице можно делать ставки, в том числе, и из Финляндии.

Закон о лотереях Финляндии предусматривает, что только национальная букмекерская контора Veikkaus может предлагать букмекерские услуги в континентальной части Финляндии, а рекламировать аналогичные конторы других стран не разрешается.

Комиссар по уголовным делам полиции Финляндии Арто Партанен не комментировал ни содержание уголовного сообщения, ни закон, на который автор жалобы мог бы ссылаться.

"В первый раз мы получили такое заявление. Мы сможем рассказать больше в ближайшие недели и месяцы. Это дело не приоритет", - сказал Арто Партанен.

Полиция должна выяснить, рекламировался ли спортивный бар, или все же азартные игры.