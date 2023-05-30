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Как хоккеистов Латвии в борьбе за бронзу поддерживали их половинки

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Радостные хоккеисты сборной Латвии и их вторые половинки
Радостные хоккеисты сборной Латвии и их вторые половинки Фото: Instagram

В воскресенье, 28 мая, завершился Чемпионат мира по хоккею, на котором сборная Латвии завоевала бронзовую медаль. Вот как парней в Тампере поддерживали их подруги и семьи.

Диана Мамчица - жена защитника Роберта Мамчица. 

Фото: Instagram

Саманта Сауле - девушка защитника Кристиана Рубина

Фото: Instagram
Жены и девушки игроков сборной Латвии
Фото: Instagram

Иева Элизабете - девушка защитника Увиса Яниса Балинскиса

Фото: Instagram

Паула Абола - жена нападающего Родриго Аболса

Фото: Instagram
Рамона Буртниеце - девушка нападающего Рихарда Букарта
Фото: Instagram

Защитник Арвил Бергманис со своей семьей и девушкой Анной Страутниеце

Спасибо семьям хоккеистов!

Особенно искреннее спасибо и благодарность полагается семьям сборной Латвии за поддержку в этой исторической борьбе, которая завершилась бронзовыми медалями!

Как сообщалось, сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Тампере отпраздновала победу в матче за третье место.

Наша команда со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) одолела сборную США.

Фото: тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею

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