Как хоккеистов Латвии в борьбе за бронзу поддерживали их половинки

В воскресенье, 28 мая, завершился Чемпионат мира по хоккею, на котором сборная Латвии завоевала бронзовую медаль. Вот как парней в Тампере поддерживали их подруги и семьи.
Диана Мамчица - жена защитника Роберта Мамчица.
Саманта Сауле - девушка защитника Кристиана Рубина
Иева Элизабете - девушка защитника Увиса Яниса Балинскиса
Паула Абола - жена нападающего Родриго Аболса
Защитник Арвил Бергманис со своей семьей и девушкой Анной Страутниеце
Спасибо семьям хоккеистов!
Особенно искреннее спасибо и благодарность полагается семьям сборной Латвии за поддержку в этой исторической борьбе, которая завершилась бронзовыми медалями!
Как сообщалось, сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Тампере отпраздновала победу в матче за третье место.
Наша команда со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) одолела сборную США.
Фото: тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею
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