Как хоккеистов Латвии в борьбе за бронзу поддерживали их половинки

Диана Мамчица - жена защитника Роберта Мамчица.

Фото: Instagram

Саманта Сауле - девушка защитника Кристиана Рубина

Фото: Instagram

Жены и девушки игроков сборной Латвии

Фото: Instagram

Иева Элизабете - девушка защитника Увиса Яниса Балинскиса

Фото: Instagram

Паула Абола - жена нападающего Родриго Аболса

Фото: Instagram

Рамона Буртниеце - девушка нападающего Рихарда Букарта

Фото: Instagram

Защитник Арвил Бергманис со своей семьей и девушкой Анной Страутниеце

Спасибо семьям хоккеистов!

Особенно искреннее спасибо и благодарность полагается семьям сборной Латвии за поддержку в этой исторической борьбе, которая завершилась бронзовыми медалями!

Как сообщалось, сборная Латвии по хоккею в воскресенье в Тампере отпраздновала победу в матче за третье место.

Наша команда со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0) одолела сборную США.

Фото: тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею