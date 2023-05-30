Уровень теневой экономики в Латвии неизменно высок

Доля средней заработной платы, которую предприятия скрывают от государства, по сравнению с 2021 годом в Латвии выросла на 1,2 процентного пункта до 25%. Это самый высокий уровень зарплат "в конвертах" в Латвии с 2013 года.

Еще больше прирост объема зарплат "в конвертах" в 2022 году был в Литве - на 3,8 процентных пункта до 20%. В Эстонии, напротив, их доля снизились на 0,2 процентных пункта до 16,8%.

Снижение доли неуказанных доходов (прибыли) по сравнению с 2021 годом наблюдается и в Латвии, и в Эстонии - в Латвии она составила 16,3%, что на 2,3 процентных пункта меньше, а в Эстонии - 11,1%, что на 1 процентный пункт меньше.

Уровень неуказанных работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом в Латвии вырос на 0,4 процентных пункта до 11,1%, в то время как в Эстонии он снизился на 1 процентный пункт до 9,5%.

Авторы исследования также определили долю незарегистрированного предпринимательства в странах Балтии. Согласно данным исследования, доля товаров или услуг, предоставляемых незарегистрированными предприятиями, в Латвии, Литве и Эстонии в 2022 году составила 8,5%, 9,5% и 6,3% соответственно.

Общий уровень взяточничества (процент доходов, которые предприятия выделяют на неофициальные платежи для "улаживания дел") снизился в Литве на 1,9 процентных пункта, в Эстонии - на 0,6 процентных пункта, составив 10,4% и 6,4% соответственно. В Латвии общий уровень взяточничества в 2022 году составил 9,4%, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2021 годом.

В 2022 году самый высокий уровень теневой экономики в Латвии был в Рижском регионе и Видземе, а среди отраслей самая высокая доля теневой экономики приходится на строительство. Как подчеркнул Саука, если с 2015 года доля теневой экономики в строительстве снижалась, то в 2021 году она вновь начала расти. В 2015 году доля теневой экономики в строительстве составляла 40%, в 2016 году - 38,5%, в 2017 году - 35,2%, в 2018 году - 34,1%, в 2019 году - 30,7%, в 2020 году - 28,7%, а в 2021 году - 31,2%. В 2022 году доля теневой экономики в строительстве увеличилась еще на 3,3 процентных пункта по сравнению с 2021 годом до 34,5%.

Удельный вес теневой экономики в розничной торговле Латвии в 2022 году составил 30,5% (в 2021 году - 29,8%), в сфере услуг - 28,6% (27,5%), в обрабатывающей промышленности - 23,9% (25%), в оптовой торговле - 20,5% (24,4%).