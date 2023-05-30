Уровень теневой экономики в Латвии неизменно высок

Доля теневой экономики в Латвии в прошлом году уменьшилась на 0,1 процентного пункта до 26,5% от валового внутреннего продукта (ВВП), сообщил во вторник на конференции о теневой экономике директор Центра устойчивого бизнеса Рижской высшей школы экономики Арнис Саука.
Согласно индексу теневой экономики, который рассчитывается в странах Балтии с 2009 года, с 2016 года доля теневой экономики в Латвии росла, за исключением 2019 года: в 2016 году она составила 20,7% от ВВП, в 2018 году - 24,2%, в 2020 году - 25,5%, в 2021 году - 26,6%, а в 2022 году уменьшилась до 26,5% от ВВП.
В Эстонии уменьшение доли теневой экономики в 2022 году было больше - на 1 процентный пункт по сравнению с 2021 годом до 18% от ВВП. В Литве доля теневой экономики в 2022 году увеличилась на 2,7 процентных пункта до 25,8% от ВВП.
Данные исследования показывают, что в Латвии и Эстонии самым значительным компонентом теневой экономики в 2022 году были зарплаты "в конвертах" - 46,7% общего объема теневой экономики в Латвии и 44,5% в Эстонии.
Неуказанные доходы в Латвии в прошлом году составили 29% общего объема теневой экономики, незарегистрированные работники - 24,3%. Незарегистрированные работники в Эстонии составили 28% общего объема теневой экономики, неуказанные доходы - 27,5%. В Литве неуказанные доходы были самым большим компонентом теневой экономики в 2022 году, составив 36,5% общего объема. Зарплаты "в конвертах" в Литве составили 34%, незарегистрированные работники - 29,5%.
Доля средней заработной платы, которую предприятия скрывают от государства, по сравнению с 2021 годом в Латвии выросла на 1,2 процентного пункта до 25%. Это самый высокий уровень зарплат "в конвертах" в Латвии с 2013 года.
Еще больше прирост объема зарплат "в конвертах" в 2022 году был в Литве - на 3,8 процентных пункта до 20%. В Эстонии, напротив, их доля снизились на 0,2 процентных пункта до 16,8%.
Снижение доли неуказанных доходов (прибыли) по сравнению с 2021 годом наблюдается и в Латвии, и в Эстонии - в Латвии она составила 16,3%, что на 2,3 процентных пункта меньше, а в Эстонии - 11,1%, что на 1 процентный пункт меньше.
Уровень неуказанных работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом в Латвии вырос на 0,4 процентных пункта до 11,1%, в то время как в Эстонии он снизился на 1 процентный пункт до 9,5%.
Авторы исследования также определили долю незарегистрированного предпринимательства в странах Балтии. Согласно данным исследования, доля товаров или услуг, предоставляемых незарегистрированными предприятиями, в Латвии, Литве и Эстонии в 2022 году составила 8,5%, 9,5% и 6,3% соответственно.
Общий уровень взяточничества (процент доходов, которые предприятия выделяют на неофициальные платежи для "улаживания дел") снизился в Литве на 1,9 процентных пункта, в Эстонии - на 0,6 процентных пункта, составив 10,4% и 6,4% соответственно. В Латвии общий уровень взяточничества в 2022 году составил 9,4%, увеличившись на 0,2 процентных пункта по сравнению с 2021 годом.
В 2022 году самый высокий уровень теневой экономики в Латвии был в Рижском регионе и Видземе, а среди отраслей самая высокая доля теневой экономики приходится на строительство. Как подчеркнул Саука, если с 2015 года доля теневой экономики в строительстве снижалась, то в 2021 году она вновь начала расти. В 2015 году доля теневой экономики в строительстве составляла 40%, в 2016 году - 38,5%, в 2017 году - 35,2%, в 2018 году - 34,1%, в 2019 году - 30,7%, в 2020 году - 28,7%, а в 2021 году - 31,2%. В 2022 году доля теневой экономики в строительстве увеличилась еще на 3,3 процентных пункта по сравнению с 2021 годом до 34,5%.
Удельный вес теневой экономики в розничной торговле Латвии в 2022 году составил 30,5% (в 2021 году - 29,8%), в сфере услуг - 28,6% (27,5%), в обрабатывающей промышленности - 23,9% (25%), в оптовой торговле - 20,5% (24,4%).
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