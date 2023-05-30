Медали Чемпионата мира по хоккею изготовлены в Латвии

"Мы гордимся и чувствуем, что нас оценили, так как Латвийская хоккейная федерация доверила нам изготовить медали для победителей Чемпионата мира по хоккею 2023 года", - в своем Facebook сообщает латышская компания GEKA.
Предприятие также обнаруживает, что визуальные материалы медалей отражают движение и атмосферу на хоккейной площадке, не забывая и о подбадривающей публике, которая является неотъемлемой составной частью хоккейного чемпионата. Медаль также чествует публику и ее роль в хоккейных событиях.
Дизайнером медали является Марко Салонен. Медаль имитирует вид арены и хоккейной площадки сверху.
За техническую реализацию медали и ленты отвечало предприятие GEKA. Вес медали составляет 330 граммов, ее диаметр - 10 см и толщина - 1,5 см.
"Спасибо всей нашей команде за вложенную работу! Двойное и неизмеримое удовольствие для нас за то, что бронзовые медали возвращаются в Латвию. Спасибо всей команде Латвии!", - пишет предприятия.
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