В Латвии выросла средняя брутто-зарплата

В январе 2023 года минимальная заработная плата за полный рабочий день была увеличена с 500 до 620 евро, или на 24%.

ЦСУ также сообщает, что средняя нетто-зарплата (рассчитанная с применением налогов на рабочую силу) составила в первом квартале этого года 1071 евро, или 73,2% от брутто-зарплаты. За год она увеличилась на 12,3%, но с учетом роста потребительских цен снизилась на 6,1%, что свидетельствует о падении покупательной способности наемных работников, причем пятый квартал подряд.

По сравнению с первым кварталом 2022 года на изменение средней нетто-зарплаты в первом квартале этого года также повлияло увеличение максимального необлагаемого минимума с 1 июля 2022 года с 350 до 500 евро и увеличение коэффициента, применяемого при расчете дифференцированного необлагаемого минимума.

По данным ЦСУ, медиана брутто-зарплаты за полный рабочий день в первом квартале 2023 года составила 1149 евро, что на 146 евро или 14,5% больше, чем в первом квартале 2022 года. Медиана заработной платы после уплаты налогов (нетто) в первом квартале этого года составила 856 евро, что в годовом исчислении больше на 14,6%.