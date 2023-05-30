В Латвии выросла средняя брутто-зарплата

В Латвии средняя брутто-зарплата, или заработная плата до уплаты налогов за полный рабочий день в первом квартале этого года составила 1462 евро, что на 12,3% или 160 евро больше, чем в тот же период 2022 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
В том числе в частном секторе средняя брутто-зарплата в первом квартале 2023 года выросла на 13,1%, достигнув 1483 евро, а в государственном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 10,5%, достигнув 1422 евро.
В секторе общего правительства, который включает государственные учреждения и самоуправления, Государственное агентство социального страхования, а также общества капитала, контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями, средняя брутто-зарплата за первые три месяца этого года составила 1366 евро, что на 9,4% больше, чем в первом квартале 2022 года.
Данные ЦСУ также показывают, что оплата за один час работы до вычета налогов увеличилась в первом квартале этого года до 9,18 евро, или на 5,2%.
При этом в первом квартале 2023 года по сравнению с четвертым кварталом 2022 года среднемесячная брутто-зарплата увеличилась на 1,3%, а почасовая заработная плата снизилась на 1,7%, при этом фонд оплаты труда остался без изменений, а отработанное время увеличилось на 1,7%.
По сравнению с четвертым кварталом 2022 года средняя заработная плата в государственном секторе снизилась на 2%, в том числе в секторе государственного управления - на 3,8%. В частном секторе наблюдался рост на 3%.
В январе 2023 года минимальная заработная плата за полный рабочий день была увеличена с 500 до 620 евро, или на 24%.
ЦСУ также сообщает, что средняя нетто-зарплата (рассчитанная с применением налогов на рабочую силу) составила в первом квартале этого года 1071 евро, или 73,2% от брутто-зарплаты. За год она увеличилась на 12,3%, но с учетом роста потребительских цен снизилась на 6,1%, что свидетельствует о падении покупательной способности наемных работников, причем пятый квартал подряд.
По сравнению с первым кварталом 2022 года на изменение средней нетто-зарплаты в первом квартале этого года также повлияло увеличение максимального необлагаемого минимума с 1 июля 2022 года с 350 до 500 евро и увеличение коэффициента, применяемого при расчете дифференцированного необлагаемого минимума.
По данным ЦСУ, медиана брутто-зарплаты за полный рабочий день в первом квартале 2023 года составила 1149 евро, что на 146 евро или 14,5% больше, чем в первом квартале 2022 года. Медиана заработной платы после уплаты налогов (нетто) в первом квартале этого года составила 856 евро, что в годовом исчислении больше на 14,6%.
По данным ЦСУ, на изменение средней заработной платы влияет не только повышение или понижение заработной платы работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы на рынке труда и его структурные изменения. Следует учитывать, что в первом квартале 2022 года, который используется в качестве основы для расчета годового роста, еще выплачивались субсидии на заработную плату за работу на неполную ставку предприятиям, затронутым ограничениями в связи с пандемией Covid-19, и специальные надбавки для работников здравоохранения.
Влияние указанных факторов проявляется в изменении фонда оплаты труда и численности занятых на полную ставку, которые используются для расчета средней заработной платы.
Фонд заработной платы в первом квартале 2023 года по сравнению с первым кварталом прошлого года в целом по стране увеличился на 15,4%, или 429,5 млн евро, а количество наемных работников в пересчете на полную занятость увеличилось на 19 400, или 2,7%.
В течение года средняя заработная плата особенно выросла - более чем на 20% - в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, в секторах энергетики, добывающей промышленности и разработки карьеров. При этом в секторе здравоохранения и социального ухода она снизилась на 2,7%. На быстрый рост в секторе добывающей промышленности и разработки карьеров повлияло сокращение численности занятых, в то время как расчетный фонд заработной платы увеличился на 12,4%. На средний показатель сектора здравоохранения и социального ухода наибольшее влияние оказало снижение фонда оплаты труда в подотрасли здравоохранения (-2,8%) и увеличение численности работников в сфере социального ухода.
В первом квартале 2023 года средняя заработная плата в месяц при полной занятости была выше, чем в среднем по стране, в финансовой и страховой деятельности (2803 евро), информационно-коммуникационных услугах (2461 евро), энергетике (1951 евро), в отрасли профессиональных и научно-технических услуг (1911 евро), в государственном управлении (1626 евро), в добывающей промышленности и разработке карьеров (1593 евро), в секторе здравоохранения и социального ухода (1530 евро), в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1487 евро).
Самая низкая средняя заработная плата при полной занятости была в сфере услуг по размещению и питанию - 945 евро до уплаты налогов.
В первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом 2022 года средняя заработная плата после уплаты налогов быстрее всего росла в Латгале - на 16,4% и в Видземе - на 15,3%, где средняя заработная плата ниже, чем в других регионах, и на нее в большей степени повлияло повышение минимальной заработной платы по стране.
По регионам самая высокая средняя брутто-зарплата за полный рабочий день в первом квартале этого года была в Риге - 1630 евро, а самая низкая в Латгале - 1038 евро, что на 36% меньше, чем в столице. Разрыв в средней заработной плате между Ригой и регионами за год сократился, в том числе больше всего в Латгале - на три процентных пункта, и в Видземе - на 2,7 процентных пункта.
Брутто-зарплата за один отработанный час в первом квартале 2023 года составила 9,18 евро, а за год она увеличилась на 5,2%.
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