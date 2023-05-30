Видео ⟩ Клопы в социальном доме в Резекне; женщина с дочкой в отчаянии

Одна из квартир в социальном доме гудит и кишит клопами. Женщина и ее маленькая дочь были основательно покусаны отвратительными кровососами. Семья в отчаянии, потому что уже не знает, как спастись от вредителей. Об этом сообщает передача Bez Tabu.
"Все это [ред.- указывает на многочисленные следы укусов] от клопов! Я вся покусана! Ноги такие же, спина тоже! Ребенок такой же. Все покусано. В четверг мы в таком виде пойдем на выпускной в детский сад" - рассказала Елена передаче Bez Tabu.
Женщина и ее маленькая дочь живут в социальном доме на улице Маскавас в Резекне. Их съемная однокомнатная квартира была тщательно выпотрошена, даже обои содраны - так Елена борется с клопами. Она проверяет каждую щель и давит паразитов рукой одного за другим. Последствия борьбы видны на стенах, которые "украшены" множеством красных пятен, оставленных раздавленными клопами.
У Елены очень маленький доход, она даже занимала деньги, чтобы нанять дезинсекторов. После дезинсекции в квартире на некоторое время становится спокойно, но потом клопы возвращаются. Она сказала, что в других квартирах тоже есть клопы.
Клопов можно либо принести откуда-то еще, либо они могут переместиться в другое место, например, в соседние квартиры, говорит латвийский энтомолог Угис Питеранс.
Он также отмечает, что борьба с клопами в одной или нескольких квартирах, а не во всем доме, является краткосрочным и не очень эффективным решением, потому что клопы могут вернуться из квартир, где с ними не борются.
"Скорее, нужно дезинфицировать все здание. Вы можете бороться сколько угодно в своей квартире, но они могут вернуться откуда-то еще", - сказал эксперт.
Борется ли обслуживающая компания с клопами и как?
"2 и 3 июня 2023 года Rēzeknes Namsaimnieks запланировало провести дезинсекцию мест общего пользования многоквартирного дома за счет жильцов квартир. Что касается дезинсекции мест общего пользования, Rēzeknes Namsaimnieks проводит дезинсекцию на основании жалоб жильцов квартир. Последняя массовая (по всему дому) дезинсекция была проведена в мае и июле 2022 года.
Что касается дезинсекции квартир, Rēzeknes Namsaimnieks не проводит ее самостоятельно, поскольку управляет только частью, находящейся в общей собственности, а организует эту процедуру с помощью компании, специализирующейся на предоставлении таких специфических услуг.
Самая большая проблема в организации дезинсекции квартир в этом доме заключается в том, что даже если жильцы впускают дезинсектора, сам жилец не предпринимает никаких дальнейших действий для предотвращения появления клопов, и часто бывает так, что один сосед выбрасывает, например, мягкую мебель или одежду, а другой сосед приносит их в свою квартиру", - ответили передаче в управляющей компании.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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