Видео ⟩ Клопы в социальном доме в Резекне; женщина с дочкой в отчаянии

"Все это [ред.- указывает на многочисленные следы укусов] от клопов! Я вся покусана! Ноги такие же, спина тоже! Ребенок такой же. Все покусано. В четверг мы в таком виде пойдем на выпускной в детский сад" - рассказала Елена передаче Bez Tabu.

Женщина и ее маленькая дочь живут в социальном доме на улице Маскавас в Резекне. Их съемная однокомнатная квартира была тщательно выпотрошена, даже обои содраны - так Елена борется с клопами. Она проверяет каждую щель и давит паразитов рукой одного за другим. Последствия борьбы видны на стенах, которые "украшены" множеством красных пятен, оставленных раздавленными клопами.

У Елены очень маленький доход, она даже занимала деньги, чтобы нанять дезинсекторов. После дезинсекции в квартире на некоторое время становится спокойно, но потом клопы возвращаются. Она сказала, что в других квартирах тоже есть клопы.

Клопов можно либо принести откуда-то еще, либо они могут переместиться в другое место, например, в соседние квартиры, говорит латвийский энтомолог Угис Питеранс.