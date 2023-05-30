НАТО направит дополнительные силы в Косово, где произошли столкновения

Накануне протестующие попытались взять здание адиминистрации штурмом. Полиция Косова применила слезоточивый газ, после чего в ситуацию вмешались миротворцы.

Сначала они пытались отделить протестующих от полиции, но затем попытались разогнать толпу, используя щиты и дубинки. В ответ протестующие бросали в солдат камни и бутылки с зажигательной смесью.

По данным KFOR, ранения в понедельник получили 30 миртворцев из Венгрии и Италии. Президент Сербии Александр Вучич сообщил о 52 пострадавших демонстрантах. Полиция Косова сообщила, что задержала пять человек за участие в беспорядках.

Столкновения в Косово: сербы протестуют против вступления в должность мэров-албанцев

Протесты на севере Косова начались после того, как косовские сербы, составляющие около 5% от 1,8-миллионного населения Косова, бойкотировали апрельские выборы в местные органы власти в четырех северных муниципалитетах, где большинство населения составляют сербы. Это позволило этническим албанцам взять местные советы под свой контроль.

Белград поддержал бойкот, в результате которого явка составила всего 3,47%. Бойкот был инициирован после того, как сербская община потребовала создания обещанной ассоциации сербских муниципалитетов.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к нации призвал воздержаться от насилия и обвинил премьер-министра Косово Альбина Курти в том, что он несет ответственность за происходящее.