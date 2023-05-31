Медведев сенсационно проиграл 172-й ракете мира и вылетел с "Ролан Гаррос"

Медведев уступил бразильцу Тьяго Уайлду, занимающему 172-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

Общая продолжительность матча составила 4 часа 15 минут. Медведев 14 раз подал навылет, допустил 15 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 13 заработанных. На счету его соперника два эйса, шесть двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Уайлд - самый низкорейтинговый соперник, которому проиграл Медведев, после Стэна Вавринки в прошлом году в Меце (швейцарец был № 284).

В следующем раунде соревнований 23-летний Тьяго Уайлд сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) - Гидо Пелья (Аргентина).

"Ролан Гаррос" проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Действующим чемпионом турнира в мужском одиночном разряде является испанец Рафаэль Надаль, который пропускает его в этом году из-за травмы.