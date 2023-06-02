ВИДЕО ⟩ Пятое поражение "Лиепаи" и пять голов в воротах "Супер Новы"

16-й тур чемпионата Латвии по футболу начался с домашней победы RFS над "Даугавпилсом" - 3:1. Голами в составе рижан отметились Андрей Илич, Седрик Куадио и Стефан Панич. У гостей отличился Ричард Жалдовскис.

"Валмиера" на своём поле сыграла вничью с "Меттой" - 1:1. На гол сенегальца Мохамета Корреа на 56-й минуте "Валмиера" восемь минут спустя ответила точным ударом бразильца Густаво Силвы. На 66-й минуте Лукас Вапне мог принести "Метте" победу, но 19-летний полузащитник не смог реализовать пенальти.

"Рига" у себя дома устроила разгром "Супер Нове" - 5:1. Хозяева уже к 30-й минуте вели в счёте 4:0 благодаря голам Милоша Йойича, Дугласа Аурелиу, Райвиса Юрковскиса и Марко Регжи.

На 69-й минуте пятый гол в ворота "Супер Новы" отправил бразилец Лукас Ранжел, а на 75-й минуте гости ответили точным ударом Олега Лайзанса в ворота своей бывшей команды.

Неожиданно закончился матч в Лиепае, где хозяева с минимальным счётом уступили "Тукумсу" - 0:1. Единственный гол на 56-й минуте забил Артур Кранцманис.

В заключительном матче 16-го тура "Ауда" с минимальным счётом обыграла "Елгаву" - 1:0. Победу хозяевам принёс точный удар Абиодуна Огуннийи на 18-й минуте.

В 17-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 4-6 июня, "Метта" на своём поле сыграет с "Ригой", "Супер Нова" - с RFS, "Даугавпилс" - с "Лиепаей", "Елгава" - с "Валмиерой", а "Тукумс" - с "Аудой".

Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.

Турнирная таблица чемпионата Латвии 2023:

Фото: lff.lv