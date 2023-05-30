Видео ⟩ Трагический пожар: спаслась только маленькая девочка, выбравшись из окна

Ночь на понедельник была похожа на фильм ужасов для жителей дома на улице Баускас. Утром в понедельник, 29 мая, местные жители собралась возле дома, чтобы рассказать соседям о своих впечатлениях. Увиденное и пережитое ярко запечатлелось в их памяти и вряд ли пройдет так легко.

Загорелась квартира на пятом этаже дома, и, по данным Государственной пожарно-спасательной службы, погибли два человека, но соседи уверены, что погибли трое жителей квартиры.

Соседка с шестого этажа говорит, что погибли три человека, в том числе мать девочки, а также бабушка. Сейчас 12-летняя девочка осталась одна.

По словам соседки, в квартире проживала несовершеннолетняя девочка с матерью, бабушкой и дедушкой. Спастись удалось только ребенку. Одна из версий пожара, выдвинутая местными жителями, заключается в том, что в семье курили в постели. Другие считают, что виновато короткое замыкание электропроводки.

Сосед с пятого этажа рассказал, что его разбудила собака еще до того, как сработал датчик дыма. Дым уже распространился по лестничной клетке.

Самое яркое воспоминание соседа - крики девочки.

"Маленькая девочка кричит в окно, мой брат не растерялся, предложил девочке спрыгнуть вниз. Девочка зацепилась за перила и прошла по лоджии, и ее подобрали люди" - рассказал мужчина.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.

Видео: Сюжет программы Degpunktā