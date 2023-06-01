"Севилья" в 7-й раз выиграла Лигу Европы

Финальный матч прошёл в ночь на 1 июня в Будапеште (Венгрия). Основное и дополнительное время матча закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты "Севильи" - 4:1.

На 35-й минуте счёт открыл Пауло Дибала, а на 55-й минуте в свои ворота мяч отправил защитник "Ромы" Джанлука Манчини, который не успел перестроиться после подачи игрока соперника.

"Севилья" выиграла Лигу Европы (Кубок УЕФА) в седьмой раз в истории, обновив собственный рекорд. "Севилья" ни разу не проигрывала в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы, продлив свою победную серию. Ранее испанская команда брала трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.

"Севилья" в качестве победителя второго по значимости еврокубкового турнира получила путёвку в Лигу чемпионов. В следующем сезоне в главном еврокубковом турнире Испанию будут представлять пять клубов, а не четыре по максимальной квоте.

Что касается главного тренера "Ромы" Жозе Моуринью, то он впервые проиграл в финале еврокубков. Ранее он одержал победы во всех своих пяти финалах, выиграв по два раза Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также один раз Лигу конференций.

После поражения в финале Лиги Европы Моуринью бросил медаль финалиста, полученную на церемонии награждения, одному из болельщиков на трибунах.