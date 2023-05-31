ВИДЕО ⟩ Остапенко ругалась матом во время матча и вылетела с "Ролан Гаррос"

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко уступила американке Пейтон Стернс во втором круге "Ролан Гаррос".
Матч завершился со счётом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу американской теннисистки.
Матч продолжался 1 час 44 минуты. Остапенко, занимающая 17-е место в мировом рейтинге WTA, выполнила три эйса, реализовала четыре брейк-пойнта из девяти и допустила четыре двойные ошибки. На счету Пейтон Стернс (69 WTA) один эйс, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и три двойные ошибки. Ранее спортсменки друг с другом не встречались.
В первом сете при счёте 4:1 в пользу американки Остапенко начала ругаться со своей командой. Она также грубо обратилась к одной из болельщиц на трибунах.
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Следующей соперницей Стернс в Париже будет россиянка Дарья Касаткина или чешка Маркета Вондроушова.
Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.
"Ролан Гаррос" проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня.
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