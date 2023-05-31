VUGD по всей стране включит сирены тревоги

UZMANĪBU📷

📷Šodien, 31. maijā, visā valstī uz trīs minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas.

Šī būs kārtējā pārbaude, bet vai jūs zināt, ko darīt, ja tiek iedarbinātas trauksmes sirēnas? pic.twitter.com/Pr9DCCVYnY — VUGD (@ugunsdzeseji) May 31, 2023

В случаях, когда необходимо как можно быстрее распространять предупреждение жителей о природных или техногенных катастрофах и их возможных угрозах, могут быть приведены в действие сирены тревоги.

VUGD ежегодно проводит проверку сирен тревоги, необходимую для того, чтобы убедиться в техническом состоянии системы раннего предупреждения - техническом состоянии сирен тревоги, возможных повреждениях или нарушениях в действии сирен, а также выполнение действий договора, заключенного между VUGD и электронными СМИ, которые в случае угрозы проинформируют общество.

VUGD призывает администрацию гостиниц проинформировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке сирен тревоги, чтобы не возникло лишних волнений.

В Латвии установлено 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы созданный звуковой сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км.