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VUGD по всей стране включит сирены тревоги

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Сирены тревоги в Риге.
Сирены тревоги в Риге. Фото: Evija Trifanova/LETA

В среду, 31 мая, в 10:00 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) по всей Латвии проведет проверку сирен тревоги, запуская их на три минуты, а также проверит выполнение действий договора, заключенного между VUGD и электронными СМИ, сообщает VUGD.

В случаях, когда необходимо как можно быстрее распространять предупреждение жителей о природных или техногенных катастрофах и их возможных угрозах, могут быть приведены в действие сирены тревоги.

VUGD ежегодно проводит проверку сирен тревоги, необходимую для того, чтобы убедиться в техническом состоянии системы раннего предупреждения - техническом состоянии сирен тревоги, возможных повреждениях или нарушениях в действии сирен, а также выполнение действий договора, заключенного между VUGD и электронными СМИ, которые в случае угрозы проинформируют общество.

VUGD призывает администрацию гостиниц проинформировать своих иностранных гостей о предстоящей проверке сирен тревоги, чтобы не возникло лишних волнений.

В Латвии установлено 164 сирены тревоги, которые размещены так, чтобы созданный звуковой сигнал был слышен в радиусе примерно 1,5 км.

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