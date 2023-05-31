В Кенгарагсе молодые люди на списанном Hyundai протаранили несколько машин и сбежали

По информации передачи, незадолго до полуночи жителей Кенгарагса терроризировала компания молодых людей. Парни где-то взяли Hyundai серебристого цвета без техосмотра и выехали на улицы. Поездка завершилась впечатляющией аварией на улице Саласпилс.

Пострадали пять автомобилей, включая разбитый Hyundai. Подростки после произошедшего успели спрятаться.

"Они так хотели сбежать из автоомбиля, что даже не вытащили из замка зажигания ключи. Молодцы!", - прокомментировал прохожий.

Виновный водитель пока не установлен, вдалельцы поврежденного транспорта надеются, что его найдут.

Полиция сообщает, что надется на помощь местных жителей в установке личности водителя.

Как выяснилось, этот Hyundai еще три года назад попал в тяжелую аварию и был списан на металлолом.