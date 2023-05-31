Главное за 31 мая ⟩ Избран новый президент Латвии, скандал с мэром Огре и открытие магазина Lidl

Центральным событием дня стало избрание нового президента Латвии. Но были и другие новости. В традиционной ежедневной подборке RUS TVNET рассказывает о самом главном за среду, 31 мая.
Новости Латвии:
В среду, 31 мая, Сейм избрал нового президента Латвии - им стал представитель "Нового Единства" Эдгар Ринкевич. О том, как проходили выборы, можно прочитать в трансляции RUS TVNET!
Новоизбранный президент Эдгар Ринкевич ставит упор на государственный язык как на рабочий язык президента, не исключая, что в некоторых случаях будет необходимо высказаться по-русски.
В среду, 31 мая, Сейм избрал следующим президентом Латвии кандидата от "Нового Единства", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. В интервью Латвийскому радио Ринкевич признал, что изначально у политической силы был другой кандидат.
Среди депутатов Сейма есть сразу два отца с сыновьями - Вилис и Кристап Криштопансы, а также Айнар и Ричард Шлесерсы. Журнал Kas Jauns изучил их имущество и активы в налоговых декларациях, узнав, что им принадлежит.
Предприятие розничной торговли Lidl Latvija успешно завершило строительство магазина в Риге на ул. Калнциема, 38, отличающегося неординарной архитектурой, а также улучшила транспортную инфраструктуру оживленных перекрестков и благоустроила дворы. Новый двухэтажный магазин в формате "метрополия" распахнет свои двери 15 июня в 7:30 утра.
За рубежом:
Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как "законная военная цель России", сообщил в Twitter бывший президент России и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет "Медуза".
Евросоюз впервые ввел санкции за "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв или создание угрозы ее суверенитету и независимости". Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано во вторник, 30 мая, в Официальном журнале Европейского Союза.
В среду утром в Краснодарском крае начался пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, и причиной этого считается удар дронов, в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
30 мая российские дроны в третий раз за сутки атаковали Киев. Снова есть жертвы среди гражданских, повреждены здания. Как жители переживают интенсивные атаки - репортаж из Киева.
Польская оппозиция считает, что на самом деле закон может быть направлен против нее в преддверии всеобщих выборов осенью этого года.
Интересное чтиво:
Героине онлайн-журнала KLIK Кристине Пучковской-Сакович ( псевд. - KristyS) было всего 27 лет, когда она поняла, что настало время снять розовые очки и посмотреть на этот мир иначе. Два года назад девушка пережила тяжелое расставание с отцом своих детей.
Сегодня, 31 мая, в 09:00 на внеочередном заседании Сейма состоялись выборы президента Латвии. Все желающие депутаты выступили с трибуны Сейма. Приводим некоторые моменты из этих выступлений.
Бывший ведущий Latvijas Radio 5 - Pieci.lv Алексис Вилциньш поделился в Twitter постом, в котором утверждает, что подвергся нападению на почве гомофобии.
29 мая российский комик и шоумен Максим Галкин разместил в Instagram новое фото, на котором он запечатлен вместе со своей супругой Аллой Пугачевой.
Латвийская теннисистка Алёна Остапенко уступила американке Пейтон Стернс во втором круге "Ролан Гаррос".
30 мая посольства Северных стран в Латвии, посольство Исландии в Финляндии и офис Совета министров Северных стран в Латвии организовали традиционное совместное празднование Национальных дней Северных стран в саду Домского собора. Во время приема произошел инцидент - очевидцы рассказывают, что известный латвийский кинорежиссер Илзе Бурковска-Якобсен облила вином мэра Огре Эгила Хелманиса, который, в свою очередь, ответил ей тем же.
В среду, 31 мая, Сейм избрал нового президента Латвии - им стал представитель "Нового Единства" Эдгар Ринкевич. Пользователи соцсетей уже начали активно обсуждать это событие - поздравлять, критиковать, шутить и создавать мемы. Собрали некоторые из реакций - как до, так и после избрания Ринкевича!
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