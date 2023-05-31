Главное за 31 мая ⟩ Избран новый президент Латвии, скандал с мэром Огре и открытие магазина Lidl

За рубежом:

Любое должностное лицо Великобритании может рассматриваться как "законная военная цель России", сообщил в Twitter бывший президент России и заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пишет "Медуза".

Евросоюз впервые ввел санкции за "действия, направленные на дестабилизацию ситуации в Молдове, подрыв или создание угрозы ее суверенитету и независимости". Соответствующее решение Совета ЕС было опубликовано во вторник, 30 мая, в Официальном журнале Европейского Союза.

В среду утром в Краснодарском крае начался пожар на Афипском нефтеперерабатывающем заводе, и причиной этого считается удар дронов, в Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

30 мая российские дроны в третий раз за сутки атаковали Киев. Снова есть жертвы среди гражданских, повреждены здания. Как жители переживают интенсивные атаки - репортаж из Киева.

Польская оппозиция считает, что на самом деле закон может быть направлен против нее в преддверии всеобщих выборов осенью этого года.

Интересное чтиво:

Героине онлайн-журнала KLIK Кристине Пучковской-Сакович ( псевд. - KristyS) было всего 27 лет, когда она поняла, что настало время снять розовые очки и посмотреть на этот мир иначе. Два года назад девушка пережила тяжелое расставание с отцом своих детей.

Сегодня, 31 мая, в 09:00 на внеочередном заседании Сейма состоялись выборы президента Латвии. Все желающие депутаты выступили с трибуны Сейма. Приводим некоторые моменты из этих выступлений.