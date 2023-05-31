Микс Индрашис внёс ясность в статус своих отношений

Индрашис внёс ясность и огорчил дам - ​​он не свободен. На вопрос, как долго он состоит в новых отношениях, Микс не называет конкретного времени, но говорит: "Какое-то время".

Его избранница из Латвии, но он предпочитает держать её имя в секрете.

Микс является отцом двоих детей, и тема времени, посвящённого семье и карьере, для него не из самых приятных. Он говорит:

"Да, это сложная тема. Это непросто и довольно утомительно, хочется с ними встретиться, но случилось так, как случилось. Это неприятно и нелегко".

В ходе беседы Микс также рассказал, что находится в Латвии только три месяца в году, а остальное время проводит в Германии. Несмотря на долгое отсутствие, он думает о своём семейном гнёздышке и признался, что у него есть квартира в центре Риги.

Напомним, сборная Латвии по хоккею на минувшем чемпионате мира в матче за третье место обыграла в Тампере сборную США со счётом 4:3.

Это самый успешный чемпионат мира в истории Латвии. Ранее самым высоким достижением латвийских хоккеистов на мировом первенстве было седьмое место.

Больше смотрите на 1188.lv!

Галерея: Тысячи хоккейных болельщиков приветствуют сборную Латвии

ВИДЕО: Группа Prāta Vētra встречает латвийских хоккеистов