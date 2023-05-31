Российская армия взорвала дорогу на границе Украины, Беларуси и РФ

Служба опубликовала видео взрыва в своем Telegram-канале.

Украинские пограничники заявили, что российский войска взорвали дорогу на границе трех государств, чтобы не потерять свою территорию.

"Как видим, от "Киев за три дня" они начали взрывать дороги, вероятно, опасаясь, что Украина пойдет в наступление на областной центр. Но Украина - не агрессор. Как я уже отмечал, наше государство исключительно обороняется и Брянск нам не нужен", - заявил представитель украинской погранслужбы.

Взрыв произошел около монумента "Три сестры" на границе России, Беларуси и Украины.

Монумент "Три сестры" был открыт в 1975 году на границе Брянской, Гомельской и Черниговской областей в ознаменование дружбы трех народов.