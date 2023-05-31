Вратарь "ПСЖ" в критическом состоянии после падения с лошади

Несчастье случилось в деревне Эль-Росио (Испания, Андалузия), когда 29-летний спортсмен решил прокатиться верхом.

Рико был немедленно на вертолёте доставлен в больницу Севильи, где его интубировали (ввели эндотрахеальную трубку в трахею с целью обеспечения проходимости дыхательных путей).

Как сообщает Cope, во время катания лошадь занервничала и сбросила Рико, после чего ударила его копытом по голове. У голкипера "ПСЖ" диагностировано кровоизлияние в мозг, его травма оценивается как очень серьёзная. Сейчас футболист находится в отделении интенсивной терапии.

"Сил тебе и быстрого восстановления", - такое пожелание голкиперу появилось в соцсетях "Севильи". Именно в этом клубе Рико провёл лучшие годы карьеры, дважды взяв трофей Лиги Европы.

Жена футболиста Альба Силва опубликовала в своём Instagram эмоциональное послание футболисту: "Не оставляй меня, любовь моя, потому что, клянусь, я не могу и не знаю, как жить без тебя. Мы ждём тебя, жизнь моя, мы тебя очень любим...".

Серхио Рико в прошлом играл также за "Майорку" и "Фулхэм". За "ПСЖ" он выступает с 2020 года. В нынешнем сезоне голкипер не провёл за парижан ни одного матча.