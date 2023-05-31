Германия закрывает четыре из пяти генконсульств РФ

Сообщается, что Германия закроет три немецкие генконсульства в РФ - в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске. Из-за введенных российской стороной ограничений в этих городах невозможно оказание консульских услуг, сообщается далее. Тем самым в России продолжат работу лишь посольство ФРГ, генконсульство в Санкт-Петербурге, а также небольшое число сотрудников Гете-института и немецкой школы в Москве.

Сотни госслужащих ФРГ покидают Россию

Ранее сообщалось, что Россию вынуждены покинуть несколько сотен государственных служащих Германии, в том числе дипломаты, преподаватели и другие сотрудники Гете-Институтов. В связи с сокращением присутствия российских разведывательных служб в Германии МИД России в апреле решил ввести верхнюю границу для численности сотрудников германских зарубежных представительств и посреднических организаций в России. Этот установленный Москвой предел, который будет действовать с начала июня нынешнего года, "требует большого сокращения нашего присутствия в России во всех сферах", пояснили в МИД ФРГ в ответ на запрос Süddeutsche Zeitung.