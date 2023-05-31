Нацобъединение не хотело "не сжигать мосты", поэтому не голосовало

Дзинтарс заявил агентству LETA, что Нацобъединение не участвовало в голосовании, поскольку не было готово поддержать ни одного кандидата. Партия считает, что можно было найти лучшего и более подходящего кандидата.

"Мы не считали, что должны выступать против какого-либо кандидата, решение не голосовать не влияет на результаты, но это более мягкая позиция - не выступать против партнеров", - сказал Дзинтарс.

На вопрос о стабильности коалиции Дзинтарс сказал, что "сегодня, завтра и послезавтра - да, она стабильна", но, по мнению политика, во время этого созыва еще будет попытка "рассчитаться" за избрание Эдгара Ринкевича президентом государства.

"Это произойдет скорее раньше, чем позже. Я не ясновидящий, но в момент, когда будет составляться бюджет, проходить налоговая реформа, а могут быть и более мелкие вопросы - увольнение какого-нибудь министра, отказ поддержать важные инициативы - провокации для создания тупика в коалиции, чтобы была легальная и красивая причину для того, чтобы инициировать изменения в коалиции", - сказал Дзинтарс.