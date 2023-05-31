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Хоккейной сборной и федерации будет выделено 576 717 евро

rus.tvnet.lv/LETA
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Сборная Латвии по хоккею
Сборная Латвии по хоккею Фото: Jānis Škapars/TVNET

Министерство образования и науки (МОН) подготовило проект решения правительства о выделении Латвийской хоккейной сборной и Латвийской федерации хоккея (ЛФХ) 576 717 евро, что вдвое больше, чем планировалось ранее.

Игрокам сборной Латвии, их тренерам и обслуживающему персоналу за третье место на чемпионате мира планируется выплатить 220 000 евро, а федерация получит 356 717 евро.

В договоре о сотрудничестве между МОН и ЛФХ будут определены цели для использования выделенной федерации суммы: 250 000 евро будут направлены на тренировки детей и юношества, а 106 717 евро - на развитие хоккея, при этом не менее 50% отводится на подготовку юных спортсменов.

Деньги предполагается выделить из средств госбюджета на непредвиденные случаи.

Уже сообщалось, что сборная Латвии на чемпионате мира по хоккею в игре за бронзовые медали обыграла США со счетом 4:3.

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