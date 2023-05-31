Видео ⟩ Жители обеспокоены масштабной реконструкцией в Луцавсале

Берег Луцавсалы выглядит как строительная площадка: несколько участков выровнены, строятся улицы. Но жители района не рады этим изменениям, сообщает программа 4. studija.
Жители Луцавсалы говорят, что узнали о масштабных планах реконструкции только тогда, когда прибыла тяжелая техника.
На данный момент уже уничтожена зеленая зона, вырублены деревья, ликвидированы ранее возделываемые участки. В благоустроенной зоне для купания были вырыты большие дренажные трубы. Жители обеспокоены тем, что канализационные трубы без очистки будут сбрасывать нечистоты в места купания.
Как Рижская дума объясняет реконструкцию Луцавсалы и каково будущее берега, смотрите в сюжете.
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