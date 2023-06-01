Видео ⟩ Вооруженные силы Украины в Донецке активно работают над подготовкой контрнаступления

Павел Кириленко рассказал, что ситуация по-прежнему сложная, вдоль линии фронта продолжаются активные военные действия. Ситуация не изменилась, выросло количество нападений противника на мирных жителей. С зимы часть жителей вернулась домой, сейчас в Донецкой области живет примерно 530 000 гражданских. Однако по-прежнему сохраняется главная опасность находиться на территории области, так как осуществляются постоянные обстрелы вдоль линии фронта. На территории почти всей области происходят нападения при помощи оружия разного типа - ракетные удары, реактивные системы залпового огня "Смерть", удары "Ураганов" по всей территории области. Однако несмотря на опасность и сложности многие гражданские вернулись домой.

В качестве одного из самых ужасных военных преступлений Российской Федерации Павел Кириленко назвал депортации детей, которые происходят на всей оккупированной территории. Эти преступления документируются Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, а также другими украинскими структурами. Кириленко выразил надежду, что все задокументированные направленные против мирных жителей военные преступления будут приняты во внимание Международным уголовным судом.

В ходе подготовки к контрнаступлению происходит и активная подготовка маршрутов, в чем принимает участие и военная администрация Донецкой области. Необходимо сохранять самую высокую секретность, так как и у противника есть разведчики, которые хорошо ориентируются в военных процессах. Павел Кириленко убежден, что контрнаступление Украины будет успешным и позволить освободить все оккупированные сейчас территории Украины.

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