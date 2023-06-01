Чт, 1.06.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

С субботы рижский общественный транспорт начнет ходить чаще

rus.tvnet.lv/LETA
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Троллейбус в Риге. Иллюстративное фото
Троллейбус в Риге. Иллюстративное фото Фото: Ieva Lūka/LETA

С субботы, 3 июня, в выходные дни, а с понедельника, 5 июня, в рабочие дни увеличится количество рейсов на нескольких маршрутах рижского общественного транспорта, сообщила агентству LETA представитель ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.

В целом количество рейсов будет увеличено на 110 в выходные дни и на 147 в будни.

Наибольший прирост количества рейсов в праздничные дни будет на 22-м автобусном и 15-м троллейбусном маршрутах, а в будние дни – на 3-м троллейбусном маршруте и 51-м автобусном маршруте.

Также на нескольких маршрутах будет изменено время отправления, что связано со временем в пути и его адаптацией к реальной ситуации в городе.

Изменения вводятся в связи с увеличением потока пассажиров в зоны активного отдыха и парки на территории города Риги.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх