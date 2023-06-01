С субботы рижский общественный транспорт начнет ходить чаще

В целом количество рейсов будет увеличено на 110 в выходные дни и на 147 в будни.

Наибольший прирост количества рейсов в праздничные дни будет на 22-м автобусном и 15-м троллейбусном маршрутах, а в будние дни – на 3-м троллейбусном маршруте и 51-м автобусном маршруте.

Также на нескольких маршрутах будет изменено время отправления, что связано со временем в пути и его адаптацией к реальной ситуации в городе.

Изменения вводятся в связи с увеличением потока пассажиров в зоны активного отдыха и парки на территории города Риги.