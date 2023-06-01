В Риге увеличено количество рейсов общественного транспорта

С этого дня увеличится количество рейсов на нескольких маршрутах рижского общественного транспорта, сообщила агентству LETA представитель ООО Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
С субботы увеличено количество рейсов в выходные дни.
В целом количество рейсов увеличено на 110 в выходные дни и на 147 - в будни.
Более всего количество рейсов в выходные дни увеличено на 22-м автобусном и 15-м троллейбусном маршрутах, а в будние дни - на 3-м троллейбусном маршруте и 51-м автобусном маршруте.
Кроме того, на нескольких маршрутах внесены изменения времени отправления, связанные с изменением времени в пути по причине адаптации расписания движения к реальной ситуации в городе, а также с целью координации времени отправления между маршрутами.
Изменения введены в связи с увеличением пассажиропотока в зоны активного отдыха и на садовые участки на территории города Риги.
Rīgas satiksme - предприятие, полностью принадлежащее Рижскому самоуправлению, которое в 2021 году работало с оборотом в 161,117 млн евро, что на 7,1% меньше, чем в 2020 году. При этом прибыль компании увеличилась в 3,1 раза и составила 3,049 млн евро, свидетельствует опубликованная компанией информация.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!