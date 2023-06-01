"Сказали спасибо и все разошлись по домам": тренер сборной Латвии по хоккею

Финн Петтери Нуммелин был тренером защитников сборной Латвии на минувшем чемпионате мира по хоккею. Он был неотъемлемой частью национальной сборной, на что также указал опытный защитник Ральф Фрейбергс. После мероприятия у памятника Свободы и приёма у президента Нуммелин ожидал продолжения мероприятия, но его не последовало...
Нуммелин вместе со сборной Латвии вылетел из Тампере в Ригу после завоевания бронзовых медалей на чемпионате мира по хоккею.
"Во время полёта мы получили сообщение о том, что разрешено пролететь над Ригой, - цитирует Нуммелина издание Iltalehti. - Это было круто".
Он также отправился с командой к памятнику Свободы, где собрались тысячи латвийский хоккейных болельщиков, чтобы поприветствовать сборную.
"Люди аплодировали и пели. Даже поездка на автобусе из аэропорта в город была потрясающей. По обочинам дорог было полно людей, встречные машины останавливались. Нас сопровождало немало полицейских мотоциклов. Было приятно", - сказал Нуммелин.
Что-то подобное он пережил в 1995 году, когда стал чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Это были первые золотые медали Финляндии на чемпионатах мира. Тогда тоже вся страна была в восторге от успеха хоккеистов.
Правда, Нуммелин не захотел сравнивать обе эти ситуации, ведь тогда он был игроком и представлял свою страну, а сейчас работал в тренерском штабе другой сборной. "Но и то, и другое - действительно замечательные впечатления", - сказал уроженец Турку Нуммелин, сыгравший на 15 чемпионатах мира в качестве игрока.
После мероприятия у памятника Свободы сборная отправилась на приём к президенту Латвии Эгилу Левитсу.
"Мы все пожали руку президенту, и он произнёс речь. Я мало что из этого понял, - признался финн. - Мы также получили медаль. Мне нужно понять, за что эта медаль. Должно быть, это какая-то почётная медаль. Тот день был довольно сумасшедшим", - отметил 50-летний специалист.
После приёма у президента команда отправилась в "Арена Рига", чтобы оставить снаряжение. Потом произошло нечто странное...
"Сказали спасибо и все разошлись по домам. Я ожидал совместного ужина или какой-то другой программы, что мы снова соберемся. Но этого не произошло", - сказал Нуммелин.
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"Конечно, игроки продолжили праздновать со своими семьями и друзьями. Я это прекрасно понимаю, - сказал он. - Всё прошло очень хорошо, эксцессов не было. Сегодня везде умеют гулять. Игроки - это спортсмены".
В следующем сезоне Нуммелин будет работать в команде высшей швейцарской лиги HC Ajoie в качестве помощника главного тренера, но пока не знает своего будущего в тренерском штабе сборной Латвии. Об этом еще не говорили. Но он был бы готов продолжать.
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