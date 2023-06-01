"Сказали спасибо и все разошлись по домам": тренер сборной Латвии по хоккею

После мероприятия у памятника Свободы сборная отправилась на приём к президенту Латвии Эгилу Левитсу.

"Мы все пожали руку президенту, и он произнёс речь. Я мало что из этого понял, - признался финн. - Мы также получили медаль. Мне нужно понять, за что эта медаль. Должно быть, это какая-то почётная медаль. Тот день был довольно сумасшедшим", - отметил 50-летний специалист.

Петтери Нуммелин и Эгил Левитс Фото: Zane Bitere/LETA

После приёма у президента команда отправилась в "Арена Рига", чтобы оставить снаряжение. Потом произошло нечто странное...

"Сказали спасибо и все разошлись по домам. Я ожидал совместного ужина или какой-то другой программы, что мы снова соберемся. Но этого не произошло", - сказал Нуммелин.

Галерея: Тысячи болельщиков приветствуют сборную Латвии по хоккею

"Конечно, игроки продолжили праздновать со своими семьями и друзьями. Я это прекрасно понимаю, - сказал он. - Всё прошло очень хорошо, эксцессов не было. Сегодня везде умеют гулять. Игроки - это спортсмены".

В следующем сезоне Нуммелин будет работать в команде высшей швейцарской лиги HC Ajoie в качестве помощника главного тренера, но пока не знает своего будущего в тренерском штабе сборной Латвии. Об этом еще не говорили. Но он был бы готов продолжать.