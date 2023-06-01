ВИДЕО ⟩ На соревнованиях в Талси спортсмен метнул копьё на трибуны со зрителями

Метатель копья из Южной Африки (ЮАР) Смит сделал последнюю, шестую попытку, и его копьё вылетело за пределы сектора, приземлившись в толпе. Показалось, что копьё выскользнуло у него из руки. Ветер также сыграл свою роль.

Момент заснял телеканал TV4, который транслировал соревнования.

Четыре из шести попыток Смита были засчитаны, в лучшей из них он метнул копьё на 76,65 метра. Это позволило спортсмену из ЮАР занять четвёртое место.

В соревнованиях среди мужчин Гатис Чакш занял первое место, метнув копьё на 79,04 метра. Второго лучшего результата добился Патрик Гайлумс (78,53 метра), а тройку лучших замкнул Роланд Штробиндер (77,81 метра).

Среди женщин победила Лина Музе с результатом 58,23 метра, второе место заняла Мадара Паламейка (57,48 метра), а третье - итальянка Сара Джемай (55,85 метра).